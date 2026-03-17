メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県新城市の宇連ダムの貯水率が、17日午後には0%になる見込みで、ダムの底にたまった水をポンプでくみ上げる作業が行われています。 東三河地域に水を供給する豊川用水は、深刻な水不足が続いています。 水源の1つである宇連ダムの貯水率は、午前10時時点で0.1%となりました。 ダムの底にたまった水を活用するため、午前10時45分ごろから水中に設置されたポンプで水をくみ上げる作業が