俳優のイ・ジャンウがプロデュース・運営する飲食店において、深刻な食材代金の未払い問題が浮上した。波紋を広げているのは、イ・ジャンウが手掛けるスンデクッ（豚の血の腸詰入りスープ）専門店「虎石村（ホソクチョン）」だ。【写真】イ・ジャンウ、元アイドルにセクハラ発言3月17日、韓国メディア『ディスパッチ』の報道により、店舗運営に欠かせない豚のホルモンなどの食材代金が数カ月にわたって滞納され、納入業者に多大な