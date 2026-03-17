高松刑務所 知人を侮辱する言葉をブログに書き込んだり、国家訴訟の内部文書を掲載したりしたとして、高松刑務所の男性法務技官（69）が17日、減給1カ月・100分の20の懲戒処分を受けました。 高松刑務所によりますと、法務技官は2025年6月から7月にかけて、自分が開設したインターネット上のブログで、知人を「チンピラ」「詐欺師」「バカヤロー」などと侮辱しました。また国が当事者の訴訟の内部文書を掲載し