「HUAWEI FreeClip 2」(ローズゴールド) ファーウェイ・ジャパンは、イヤカフ型イヤフォン「HUAWEI FreeClip 2」の新色として、「ローズゴールド」を3月17日に発売した。価格はオープン、市場想定価格は27,280円前後。 ローズゴールドの登場により、HUAWEI FreeClip 2はブラック、ブルー、ホワイトをあわせた4色展開となる。 世界で400万台以上を売り上げた前