前の町長が体調不良を理由に任期途中で辞職したことに伴う山形県白鷹町の町長選挙が17日、告示されました。これまでのところ前の副町長1人が立候補を届け出ていて、無投票の公算が大きくなっています。白鷹町長選に立候補を届け出たのは、新人で前の副町長の田宮修さん（59）です。田宮修候補（無・新）「白鷹町の産業・経済をもっと強くしていきたい。農業基盤の整備、6次産業化の推進、町産材の活用を通して農林業の価値を高め持