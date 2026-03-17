タレントの羽瀬レイナ（26）が、「U―NEXTBOXING」のラウンドガールに就任する。「ラウンドガールはとても魅力的で憧れていたお仕事の1つなので、これからいろんなこと経験していけるのがとっても楽しみです！」と気合を込めている。福岡県出身で端正な顔立ちとバランスの取れたスタイルを生かし、モデルとして活動中。博多美人らしい落ち着いた雰囲気に加え、プライベートではサバイバルゲームをなどを趣味としている。ラ