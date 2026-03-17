東京・池袋で13日から開催されていた国際アニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2026（TAAF2026）」が16日、TOHOシネマズ池袋で授賞式を行い閉幕した。日本国内で発表されたアニメーション作品を対象とした「アニメ オブ ザ イヤー部門」で劇場映画部門作品賞に選ばれたのは、『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』。式典には作品を代表して外崎春雄監督と、撮影監督・フィニッシング演出を務めた