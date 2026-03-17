タレントの稲村亜美が１５日（日本時間１６日）、インスタグラムを更新。元ソフトボール日本代表の長粼望未、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一、出川哲朗、ずんの飯岡和樹との５ショットを投稿した。稲村は長粼とふたりでＷＢＣ観戦に行ったことを報告していたが、「事務所のぱいせん飯尾さんと出川さん中岡さんと奇跡的に会えた」と笑顔。稲村と長粼はドミニカのユニホーム、飯尾、出川、中尾は日本のユニ