女優の中田クルミ（34）が16日、自身のインスタグラムを更新。出演していたテレビ朝日「50分間の恋人」でのオフショットを公開した。「ドラマ『50分間の恋人』ご覧いただきありがとうございました！まさかの米田専務とBEST夫婦というオチ…（実はリンクコーデとかしちゃってたの、気づいていた方いらっしゃいましたか？）」と投げかけ。おいでやす小田とのオフショットを披露した。「日曜の夜に心がぽかぽかになって、さーて