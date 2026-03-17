千葉県・市川市動植物園が16日、公式Xを更新。“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になったことで多く寄せられているという「現金や物品の寄付」について、ついに「サポーターズガイド」が公表され、パンチのLINEスタンプ緊急発売も発表された。【写真】「かわいいかわいい！かわいすぎる!!」市川市動植物園が“子ザルのパンチくんの公式LINEスタンプを緊急発売投稿では「【ご支援よろしくお願いします】」と