◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラ4―2イタリア（2026年3月16日フロリダ州マイアミ）ベネズエラは逆転勝利でイタリアを下し、初の決勝進出を果たした。試合後の公式会見に臨んだオマル・ロペス監督は、17日（日本時間18日）の決勝戦・アメリカ戦の先発マウンドをエドゥアルド・ロドリゲス投手（32）に託すことを明言した。同投手は1次ラウンド最終戦となった11日（日本時間12日）のドミニカ共和国戦に先発。2回2