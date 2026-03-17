木原官房長官は１７日午前の記者会見で、米国のトランプ大統領が日本などに要求しているホルムズ海峡への艦船派遣を巡り、「自衛隊の派遣については何ら決まっていることはない」と述べ、慎重に検討していく姿勢を改めて示した。茂木外相も参院予算委員会で、１６日のルビオ米国務長官との電話会談で「艦船派遣の要請は受けていない」と明らかにした。これに関連し、高市首相は参院予算委で、米時間１９日にワシントンで予定さ