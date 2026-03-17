歌手の工藤静香（55）が、ベッドでの“無防備”な姿が印象的なプライベートショットを披露し、注目を集めている。【映像】工藤静香のベッドでの無防備な姿（動画あり）Instagramでは、自宅の庭で育てた下仁田ネギや果物を収穫する様子、さらにその食材を使った手料理などを公開し、「すんごい豪邸」「もう庭が庭ではなく公園！」「しーちゃん、なんでも手作りですごい」など、多くのコメントが寄せられてきた。2026年2月15日