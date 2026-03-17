チャングムが、チャングムに会った−。ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」主演イ・ヨンエ（55）が、23年前の撮影地で観光名所の済州島を訪れ「宮廷女官チャングムの誓い撮影地」と書かれたポスターの前で記念撮影した。その写真7枚を16日、自身のインスタグラムに掲載した。グレーのフードコートを着たイ・ヨンエは、自身が映っているポスターの前で笑顔でポーズを取り、等身大のパネルに顔の部分だけ空いているフォトゾーンの