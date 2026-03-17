時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは愛知県の50代の方からのお便り。奥歯の詰め物が取れてしまい、かかりつけ医のありがたさを実感。でも、医師が自分と同年代であることを考えると不安になったことが――。この記事のすべての写真を見る* * * * *