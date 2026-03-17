都内の一軒家で奥さんと3人の子ども、そして奥さんの両親と二世帯住宅で暮らす、お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之さん。同居する義父「静夫さん」は、ちょっと変わっていて、でもなんだか愛らしくて、たまに頭を抱えたくなる。そんな静夫さんとの日々を描いた話題のエッセイ『静夫さんと僕』がコミカライズされました。今回、その一部を抜粋して紹介します。* * * * * * *静夫さんと僕生活サイクルも変な静夫さん。そんな静夫さんか