元KAT-TUNの上田竜也さんは3月16日、自身のInstagramを更新。イケメン俳優と韓国旅行に行ったことを報告し、反響を呼んでいます。【写真】上田竜也＆イケメン俳優のプライベート韓国旅行「まーーーじでどういう繋がり」上田さんは「公輝と韓国旅行に行ってきた！」とつづり、2枚の写真を投稿。俳優の前田公輝さんと韓国を訪れたときの様子です。上田さんは「初めて友達とプライベートで海外行った」そうで「最高でした」と、思い出