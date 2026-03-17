All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、群馬県の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「群馬県の駅」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：南蛇井（66票）2位にランクインしたのは、上信電鉄上信線の「南蛇井（なんじゃい）」駅です。富岡市に位置するこの駅は、そのユニークな読み方から鉄道ファンや難読駅名好