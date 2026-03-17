日本テレビは、志尊淳主演・2026年4月期新日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』で、仁村紗和演じる桃子の幼馴染み・山城拓人役として京本大我の出演を発表した。【書影】撮影も始まり、ミンソク（志尊）と桃子（仁村）の距離が縮まるハプニングシーンも…京本は、SixTONESのメンバーとして活躍するほか、ドラマ・映画に多数出演。圧倒的な歌唱力を生かし、ミュージカル『ニュージーズ』『モーツァルト！』『シェルブールの雨