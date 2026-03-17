モーニング娘。の元メンバーで現在は俳優として活動する久住小春さんは3月15日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つショート丈のパンツ姿を披露しました。【写真】久住小春の美脚ショット「小春ちゃんかわいい」久住さんは投稿に5枚の写真を載せています。ブラウンのニット素材のセットアップ姿です。黒いロングブーツを着用し、ショートパンツからは美脚が伸びています。圧巻のスタイルです。コメントでは、「こはる…素敵だ…