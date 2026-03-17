中国では近年、商品そのものよりも体験や感情的な満足感を重視する「体験経済」が広がり、若者の間で「情緒消費（感情的価値を求める消費）」が注目を集めています。広西チワン族自治区南寧市では3月15日、春の花のシーズンに合わせたイベント「青秀山花季ランニング大会」が開催され、約3000人のランナーが参加しました。コースは桃花島や桜園などの花の名所を巡るように設計され、参加者は満開の花々を楽しみながら走りました。2