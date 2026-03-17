All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、大阪府在住35歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢・性別：35歳女性同居家族構成：本人、夫（39歳）、子ども（6歳）居住地：大阪府住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：派遣・契約社員世帯年収：本人120万円、配偶者550万円現預金：1000万円リスク資産：500万円「教育資金のため」ゆうちょ銀行の定期貯