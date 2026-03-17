新プリウスまもなく登場！プリウスは1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして登場したモデル。現行モデルは、2022年11月にデビューした5代目です。ボディサイズは、全長4600mm×全幅1780mm×全高1420-1430mm。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「プリウス」です！ 画像で見る（52枚）パワートレインは、2.0リッターおよび1.8リッターエンジンのHEV（ハイブリッド）モデルと、2リッターエンジンのPHEV（プラグインハイ