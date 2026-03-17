鈴木亮平が主演を務める劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』の公開日が8月21日に決定し、、ティザービジュアルと新予告が公開。また新キャストとして、菜々緒、赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志の出演が発表された。 参考：劇場版『TOKYO MER』第3弾は東京を舞台に最後の戦いに挑む特報映像＆新ビジュアルも 2021年7月期に、TBS日曜劇