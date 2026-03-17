愛知県名古屋市・栄に誕生する「TOHOシネマズ 名古屋栄」の開業日が6月11日に決定し、あわせて導入される設備が発表された。 参考：TOHOシネマズ 新宿、2月25日リニューアルオープンドリンクが定額で飲み放題に 本劇場は、「ザ・ランドマーク名古屋栄」内に全10スクリーン1,655席を備えて開業する新たな映画館。 TOHOシネマズ独自規格のハイエンドシアター「プレミアムシアター」