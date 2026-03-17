Photo: amito こんなチャンス、滅多にない。Keychronとギズモードが共同開発した、小さくて高機能なトラックボールデバイス「Nape Pro」。皆さんからたいへん注目をいただいております。ありがとうございます。そのNape Proですが、もうすぐ発売となります。「あー、最初の販売に間に合わなかったよ…」とお嘆きの貴方。まだ大丈夫。実は、今月中に予約をしていただきますと、6月から7月には