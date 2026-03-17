4月6日にディズニープラスで日米同時配信される、『スター・ウォーズ』の新アニメーションシリーズ『スター・ウォーズ：モール／シャドウ・ロード』の日本版本予告と新ポスタービジュアルが公開された。 参考：『E.T.』が築いた現代エンタメの“礎“1980年代のカルチャーに与えた多大な影響とは？ 本作は、『スター・ウォーズ』の悪役キャ