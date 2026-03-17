高松刑務所の男性法務技官（69）が自身のブログで他人を侮辱したほか、国の訴訟に関する内部文章を掲載し、職務上の秘密を漏らしたとして減給の懲戒処分を受けました。 国の訴訟に関する秘密をホームページで漏らす きょう（17日）付けで、減給10分の2・1か月の懲戒処分を受けたのは高松刑務所の男性法務技官（69）です。高松刑務所によりますと、男性法務技官は去年（2025年）6月から7月ごろにかけて、自分が開設し