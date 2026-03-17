『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のファイナルPV第2弾が公開された。 参考：『鬼滅の刃』はなぜ最強IPになったのか？映画×テレビ×配信で熱量を循環させる仕組み 累計発行部数2億2000万部を突破した吾峠呼世晴による同名漫画が原作のアニメ『鬼滅の刃』。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、鬼殺隊へ入隊することから物語が始まる。 2019年4月より『テレ