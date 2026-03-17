東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」は、4月15日（水）から2027年3月31日（水）までの間、東京ディズニーシーの25周年を記念したラッピングモノレールの運行を実施する。【写真】特別感あふれる！フリーきっぷ＆スーベニアメダルのデザイン■“ジュビリーブルー”で彩る今回登場するのは、東京ディズニーシー25周年の衣装を身にまとったミッキーマウスと仲間たちが描かれたラッピン