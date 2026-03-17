アメリカサッカー協会とサプライヤーのナイキ社は３月16日、北中米ワールドカップでアメリカ代表が着用する新ユニホームを発表した。今回のコレクションは、「ストライプキット」と「スターズキット」の２種類に加え、「ゴールキーパー用キット」で構成。ユースからシニアまで、全27の代表チームが共通のエンブレムとデザインを用いる初の統一ビジュアルとなった。ストライプキットは、赤と白を基調としたボーダー柄があしら