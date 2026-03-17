自転車の交通ルールが2026年4月から変わるのを前に、現役の警察官が静岡市内の高校で講話を行いました。 【写真を見る】2026年4月から自転車の交通違反にも反則金“青切符”適用 警察官が高校で自転車のルール解説＝静岡市駿河区 静岡市駿河区の駿河総合高校で行われた「警察交通安全講話」には、1、2年生合わせて約400人が参加しました。 この講話は、4月1日に施行される改正道路交通法によって、自転車の交通違反