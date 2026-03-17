企業と学生をつないで地元の課題や可能性を発見し解決する「シヅクリプロジェクト」に参加し、最終発表の「静岡カップ」に出場した静岡県富士市の中学生が3月16日、自動車部品メーカーでアイデアを提案しました。 【写真を見る】自動変速機組み合わせ階段の昇降補助するモーターのアイデア 中学生が自動車部品メーカーに提案＝静岡・富士市 富士市今泉にある自動車部品メーカー