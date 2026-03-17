１４日、江田島市で水道管が破損した影響で、呉市の一部地区で続いていた断水は１７日午前７時にすべて解消されました。 江田島市の市道で老朽化したとみられる水道管が破損し、隣接する呉市では約５９００世帯で断水が続いていました。 呉市によりますと破損した水道管の修理工事が１６日に終わり、１７日午前７時にはすべての地区で断水が解消されました。 断水の影響で休校となっていた呉市内の小中学校８校なども通常通り授