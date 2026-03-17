保安検査場の混雑解消を目指し、広島空港に中四国地方で初めてとなる「スマートレーン」が導入されました。 和田萌花記者「国内線の搭乗口です。搭乗する前に必要な保安検査ですが、こちらでは新たな機械が導入されています」 広島空港の国内線保安検査場に導入されたのは最新の保安検査システム「スマートレーン」です。 検査の際にバッグからパソコンやペットボトルを取り出す必要がなく、処理速度は