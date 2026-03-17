プロ野球開幕まであと１０日。元ＷＢＣ日本代表ヘッドコーチの白井一幸さんが、ファイターズに復帰した有原航平投手の本音に迫りました。（白井一幸さん）「おかえりなさい」（有原航平投手）「ありがとうございます」（白井一幸さん）「いろいろな選択肢からファイターズを選んだ理由は？」（有原航平投手）「北海道で優勝したいのが一番。優勝をことし目指していく中で、本当に有原の力が必要だというのをすご