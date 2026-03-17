イラク・バグダッドにあるアメリカ大使館に対して17日、ドローン攻撃がありました。ロイター通信によりますと、イラク・バグダッドで17日未明、アメリカ大使館に対してドローンによる攻撃が行われたということです。イラクの治安関係者は、ロケット弾と少なくとも5機のドローンが発射され、このうち2機が撃墜され、1機がアメリカ大使館を攻撃したとしています。また16日には、バグダッド市内のホテルに対してドローン攻撃が行われ