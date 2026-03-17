新潟県糸魚川市でバックカントリースキーをしていた60代の女性が一時遭難しましたが、3月17日朝、救助されました。命に別条はありません。 一時遭難したのは、岐阜県に住む60代の女性です。女性はバックカントリースキーのために60代の夫と2人で糸魚川市を訪れていて、16日、一難場山から木地屋集落に向け滑っていたところ、転倒して足を負傷し動けなくなり、夫が先に下山し、警察に通報しました。警察に