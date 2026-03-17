歌手の相川七瀬（51）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。家族ぐるみで親交のある、お笑いコンビ「ハイヒール」モモコ（62）の長女について語った。2人は、かつて出演した家族同伴のロケ番組での共演をきっかけに、先に子供同士が仲良くなり、連絡先を交換したことで距離を縮めた。「シャネル好き」で知られ、そのための日々の節約ぶりを公言しているモモコについて、相川は「もった