新潟大学は食品宅配大手のオイシックス・ラ・大地と連携し、新たな教育プログラムを大学院に設置すると発表しました。 新たな教育プログラムでは、AIを活用した商品開発や販売戦略策定など食に関する先端技術“フードテック”をテーマに、食品系スタートアップ企業でのインターンシップなどの実践教育を通じ学ぶことができます。プログラムは、専門知識を持った即戦力人材の育成に向け、企業が資金提供し