◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ベネズエラ4ー2イタリア（2026年3月16日ローンデポ・パーク）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているベネズエラは16日（日本時間17日）、準決勝でイタリアを4―2で下し、初の決勝進出を果たした。1点ビハインドの7回に4連打などで3点を奪い逆転した。17日（同18日）の決勝で米国と対戦する。4点目の中前適時打を放ったルイス・アラエス内野手（28＝ジャイアンツ）