アニャ・テイラージョイは2026年のアカデミー賞授賞式後のパーティーでジョン・ガリアーノが手がけたディオールのドレスに身を包んだ/Neilson Barnard/Getty Images（CNN）アカデミー賞授賞式のレッドカーペットは通常、授賞シーズンの装いの頂点と見なされている。スターたちが3月に会場で何を着るかは、タレント事務所、スタイリスト、ブランドの間で何カ月にもわたり交わされるビジネス交渉の集大成だ。ブランドは数百万回もの