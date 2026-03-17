フィリーズレビュー3着のアイニードユー（牝3＝吉村、父ファインニードル）は川田との再コンビで桜花賞（4月12日、阪神芝1600メートル）へ。川田とは昨年10月のりんどう賞4着以来、3度目のコンビとなる。