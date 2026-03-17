「ＷＢＣ・準決勝、イタリア代表２−４ベネズエラ代表」（１６日、マイアミ）イタリア代表が逆転負けで初の決勝進出を逃した。準々決勝で日本代表に逆転勝利したベネズエラ代表の勢いに飲み込まれた。本塁打を放てば、ベンチでエスプレッソのご褒美が待つ、エスプレッソ軍団。今大会５試合で１２本塁打の強打が売りだったが、この日は豪快な一発が生まれなかった。序盤は試合を優位に進めた。まずは初回の守備。１死一塁か