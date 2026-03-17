映画「ドラえもん」シリーズを20年以上にわたり監督を務めたアニメ監督の芝山努さんが3月6日に亡くなったと17日、所属する亜細亜堂が発表した。84歳。肺がんだった。葬儀は遺族の意向で親族のみで執り行われ、後日、お別れの会を開催予定だという。発表では「弊社元代表取締役社長芝山努が、2026年3月6日、肺がんのため永眠いたしました」と報告。「芝山は『ど根性ガエル』『元祖天才バカボン』などで作画監督を手がけたのち、映画