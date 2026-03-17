2026年3月16日、NVIDIAが「コンピュータグラフィックスにおけるブレークスルー」と称してAIで映像のアップスケーリングを行う「DLSS 5」を発表しました。DLSS 5で加工した際のビフォーアフター映像も公開されているのですが、あまりにも加工しすぎだと指摘されています。NVIDIA DLSS 5 Delivers AI-Powered Breakthrough In Visual Fidelity For Gameshttps://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss5-breakthrough-in-visual-fid