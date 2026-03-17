サウジダービー４着の後、ＵＡＥダービー・Ｇ２（３月２８日、メイダン競馬場・ダート１９００メートル）へ向けて、ドバイで調整しているワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）は新たにクリスチャン・デムーロ騎手＝イタリア＝とコンビを組むことになった。高柳大調教師が３月１７日、明かした。同馬は本来、サウジアラビアでも騎乗したオイシン・マーフィー騎手＝イギリス＝とコンビ継続の予