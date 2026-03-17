女優の中村ゆりが１７日までに自身のＳＮＳを更新。誕生日を迎えたことをファンに報告した。３月１５日に４４歳の誕生日を迎えた中村。インスタグラムに「お誕生日のメッセージをありがとうございました４４歳にしたよーっ。ビックリ〜。笑」と報告。「こんなにこんなに暖かくて優しい言葉に沢山（たくさん）包まれて、あたしゃ幸せだぁよぉぉ。皆さんの元にも優しさや愛情がいっぱいの世界でありますように。」（原文ママ）