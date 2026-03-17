「夢グループ」の石田重廣社長、歌手の保科有里が１７日、都内で「日清ふっくら釜炊きごはん」新商品発表会に出席した。熱湯を注いで５分で炊きたてのようなふっくらとした白飯が食べられるカップごはん。同商品のＣＭに出演し、夢グループのＣＭさながらに商品をＰＲしている石田社長は「すばらしい商品を僕たち２人で面白く食べたいなというようなＣＭで、ごはんだけで十分食べられた」と話すと、保科も「すごい、すご〜い