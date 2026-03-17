ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）の招待を受諾している杉山晴紀厩舎所属馬で、出走した場合の騎乗予定騎手が１７日、分かった。アルクオーツスプリント・Ｇ１（芝１２００メートル）のルガル（牡６歳、父ドゥラメンテ）は出走なら鮫島克駿騎手＝栗東・フリー＝、ドバイ・ターフ・Ｇ１（同・芝１８００メートル）のガイアフォース（牡７歳、父キタサンブラック）には横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が